Марина Егорова вернулась в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»

19:03, 08 ноября 2023, ПАИ

В топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» вернулась председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. В октябре она заняла 27-е место с медиаиндексом 671 в рейтинге, составленном на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Так, в октябре Марина Егорова отчитывалась перед губернатором Михаилом Ведерниковым о развитии туризма в регионе, а также принимала участие в проходивших в Пскове окружных этапах Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и конкурса «Туристический сувенир».

Ранее Марина Егорова фигурировала в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» только один раз – в феврале 2023 года.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».