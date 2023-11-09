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Общество

Псковская область представляет свою продукцию в «Универмаге» на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 открыто новое пространство «Универмаг», где можно познакомиться с товарами из всех регионов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Псковская область представляет в «Универмаге» свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. Это, например, художественные резные изделия от компании «Псков-резной», а также керамическая посуда сразу двух производителей: «Псковский гончар» и «Авторская керамика Юрия Пересады».

В «Универмаге» можно найти как исторические национальные промыслы и ремесла, так и современные товары. «Одна из идей выставки «Россия» – показать регионы со всех возможных сторон, в том числе их уникальные промыслы, изделия и бренды. В «Универмаге» представлено множество регионов, и каждый из них выбрал наиболее яркую, необычную и запоминающуюся продукцию», – рассказала руководитель управления по взаимодействию с регионами на выставке «Россия» Ирина Теслева.

Онлайн-витрина «Универмага» доступна на сайте.

Напомним, на Международной выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября, работает и стенд Псковской области. Стенд привлёк внимание посетителей с первых минут открытия. Значимым для региона стал первый день –музыкант-виртуоз Константин Абабков установил национальный рекорд по непрерывной игре на балалайке – около 60 композиций за 60 минут. За первые три дня работы псковский стенд принял более 60 тысяч гостей.

Отметим, что Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Масштабное событие, представляющее достижения 89 регионов страны, проходит по инициативе президента России Владимира Путина.

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