Около 200 мероприятий проводится для молодёжи Пскова ежегодно

12:52, 10 ноября 2023, ПАИ

Порядка 200 мероприятий ежегодно проводят для молодёжи Пскова. Об этом сообщил начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В их организации принимают участие комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и молодёжный центр.

Мероприятия имеют патриотическую, культурную и спортивную направленность. «Есть и новое направление – «Движение улиц», которое вызвало интерес у молодёжи», – отметил Владимир Журавлёв.

Кроме того, комитет проводит интеллектуальные мероприятия, например брейн-ринг, в котором принимают участие школьники и студенты. Ещё одно культурное мероприятие – Кубок КВН памяти Александра Иванова. В этом году он собрал порядка 600 зрителей.