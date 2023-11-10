Около 200 мероприятий проводится для молодёжи Пскова ежегодно
Порядка 200 мероприятий ежегодно проводят для молодёжи Пскова. Об этом сообщил начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
В их организации принимают участие комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и молодёжный центр.
Мероприятия имеют патриотическую, культурную и спортивную направленность. «Есть и новое направление – «Движение улиц», которое вызвало интерес у молодёжи», – отметил Владимир Журавлёв.
Кроме того, комитет проводит интеллектуальные мероприятия, например брейн-ринг, в котором принимают участие школьники и студенты. Ещё одно культурное мероприятие – Кубок КВН памяти Александра Иванова. В этом году он собрал порядка 600 зрителей.
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