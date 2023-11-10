Псковские полицейские поздравили коллег с профессиональным праздником

16:10, 10 ноября 2023, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области подготовили поздравительное видео ко Дню сотрудников органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В видеопоздравлении приняли участие сотрудники всех подразделений. Они произнесли слова клятвы о верности России.

Ранее с профессиональным праздником псковских полицейских поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он также вручил им награды.