Псковские полицейские поздравили коллег с профессиональным праздником
Сотрудники УМВД России по Псковской области подготовили поздравительное видео ко Дню сотрудников органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В видеопоздравлении приняли участие сотрудники всех подразделений. Они произнесли слова клятвы о верности России.
Ранее с профессиональным праздником псковских полицейских поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он также вручил им награды.
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