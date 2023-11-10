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Рак печени вовремя обнаружили у псковички благодаря диспансеризации

Рак печени смогли вовремя обнаружить у псковички благодаря диспансеризации. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Рак печени вовремя обнаружили у псковички благодаря диспансеризации. Фото: ПАИ

45-летняя псковичка всегда следила за своим образом жизни, регулярно занималась спортом и правильно питалась. Однако, недавно у неё начались проблемы с пищеварением и общим самочувствием.

Услышав о важности диспансеризации, женщина записалась на приём к врачу и была направлена на медицинские исследования и обследования, включая УЗИ органов брюшной полости.

Врач, основываясь на результатах обследования, обратил внимание на некоторые необычные изменения в печени псковички.

После проведения глубокого обследования врачи поставили диагноз – рак печени.

Благодаря диспансеризации, заболевание было обнаружено на ранней стадии, когда оно ещё не привело к развитию серьёзных симптомов и метастазам.

Жительнице Пскова сразу же назначили комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство и химиотерапию.

Благодаря своевременному обнаружению рака и комплексному подходу к лечению, женщина успешно преодолела болезнь и сейчас ведёт активный образ жизни.

В поликлинике отметили, что регулярные медицинские осмотры позволяют врачам обнаружить проблемы здоровья до того, как они станут серьёзными или необратимыми.

«Регулярная диспансеризация может помочь выявить проблемы на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Это шанс на восстановление и продолжение полноценной жизни», – подчеркнули в медучреждении.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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