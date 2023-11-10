Итоги традиционных соревнований по спортивному ориентированию подвели в Псковской области

17:00, 10 ноября 2023, ПАИ

Председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги традиционных региональных соревнований по спортивному ориентированию «Алоль осенняя – 2023», которые прошли в деревне Холюны Пустошкинского района с 4 по 6 ноября.

В этом году «Алоль осенняя» приурочена ко Дню народного единства и проводится уже более 20 лет.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов.

«Погода была удачная. Нам с ней повезло. Как всегда, в последний день чуть-чуть поморосило. Около 22 комплектов наград был разыграно. Призёрам вручили медали с ленточкой соревнований», – отметил Алексей Никитин.

«Эти соревнования проводятся больше для поддержания здорового образа жизни. Мастера же в очередной раз отточили здесь свои навыки», – сообщил собеседник ПАИ.

По заявлениям Алексея Никитина, традиционно в последний день этих соревнований идёт снег. «В последний день, как и обещали, выпал небольшой снег. Этот день традиционно холодный. В этот раз так же – два дня солнце светило, а в последний день дождик моросил. Это уже как традиция. Однажды даже был ураган, из-за которого пришлось отменить старт», – сказал он.

Напомним, что следующие соревнования по спортивному ориентированию стартуют 12 ноября в деревне Печки Печорского района. Они входят в серию состязаний закрытия сезона спортивного ориентирования.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».