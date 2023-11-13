Гигантская тыква из Псковской области превратилась в 200 литров сока

09:58, 13 ноября 2023, ПАИ

Почти 200 литров сока получилось сделать из гигантской тыквы, которую вырастила семья Катковых в Бежаницком районе. Сок из овоща-рекордсмена уместился в 65 трёхлитровых банках. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

«По вкусу наша тыква была водянистая, свежесть тыквенная. Сок мы ароматизировали яблочным сиропом, который мы готовили два года назад. Также добавляли сахар и лимонную кислоту», – рассказала семья тыквоводов.

Для получения сока из тыквы, вес которой составил 526 килограммов, они использовали то оборудование, которое обычно применяли для яблок и груш. Нарезали мякоть кусками, пригоняли через измельчитель, отжимали в прессе, кипятили и закатывали в банки.



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»















Также хозяева полутонной тыквы поделились, что кожуру и жмых они использовали в качестве корма для животных.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква.