Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гигантская тыква из Псковской области превратилась в 200 литров сока

Почти 200 литров сока получилось сделать из гигантской тыквы, которую вырастила семья Катковых в Бежаницком районе. Сок из овоща-рекордсмена уместился в 65 трёхлитровых банках. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

Гигантская тыква превратилась в 200 литров сока. Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»

«По вкусу наша тыква была водянистая, свежесть тыквенная. Сок мы ароматизировали яблочным сиропом, который мы готовили два года назад. Также добавляли сахар и лимонную кислоту», – рассказала семья тыквоводов.

Для получения сока из тыквы, вес которой составил 526 килограммов, они использовали то оборудование, которое обычно применяли для яблок и груш. Нарезали мякоть кусками, пригоняли через измельчитель, отжимали в прессе, кипятили и закатывали в банки.

  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Процесс получения сока из тыквы-гиганта
    Фото: Группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»

Также хозяева полутонной тыквы поделились, что кожуру и жмых они использовали в качестве корма для животных.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

В Псковской области в отпуске по уходу за ребёнком находятся более 50 мужчин
13 ноября 2023

Гигантская тыква из Псковской области превратилась в 200 литров сока
13 ноября 2023

Электроснабжение ряда улиц в Великих Луках восстановят к 16:00
13 ноября 2023

Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов
13 ноября 2023

День рыбака отмечают по народному календарю 13 ноября
13 ноября 2023

Псковичей предупредили об опасном метеорологическом явлении 
13 ноября 2023

До +4 и осадки прогнозируются в Псковской области 13 ноября
13 ноября 2023

День войск РХБЗ отмечают в России 13 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...