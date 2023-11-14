Воспитательная практика себежской школы внесена в книгу Артека

15:43, 14 ноября 2023, ПАИ

Практика «Содружество» Кузнецовской средней школы Себежского района внесена в книгу Артека «Лучшие воспитательные практики». Об этом пишет газета «Призыв».

В центре профессионального образования Международного детского центра «Артек» закончила работу 58-я сессия обучения «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».

В мероприятии приняли участие более 125 человек: директора школ, их заместители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из различных субъектов России.

Псковскую область представляли команды Кузнецовской средней школы Себежского района, гимназии Невеля, средней школы № 24 Пскова и педагогического лицея Великих Лук.

За семь дней команды приняли участие в различных образовательных мероприятиях, присутствовали на закрытии «Большой перемены», участвовали в соревновании по составлению матрицы на определённый школьный период и представляли лучшую педагогическую практику своей школы.

Поездка организована при содействии ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.