Почти 300 килограммов макулатуры собрали сотрудники правительства Псковской области

17:33, 14 ноября 2023, ПАИ

Почти 300 килограммов макулатуры собрали сотрудники правительства Псковской области в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вторсырьё в рамках акции сдавали в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и в пунктах приёма. Итоги акции станут известны после 15 ноября.

Точками приёма макулатуры в Псковской области стали региональный и муниципальные центры поддержки добровольчества. По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объёмам сданного бумажного сырья среди учреждений и в индивидуальном зачёте. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.

На данный момент согласно счётчику на официальном сайте акции всего по России собрано свыше 91 тысячи тонн вторсырья, в акции задействовано порядка 2,1 млн участников.

Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

В прошлом году в Псковской области участники акции собрали порядка 13,8 тонны макулатуры и передали её на переработку. В целом в России было собрано 63,3 тысячи тонн макулатуры.

Экологический проект организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Партнёры акции – «Российский экологический оператор» и «Движение первых».

Напомним, что ранее в медиацентре ПАИ прошёл круглый стол, посвящённый сбору макулатуры для вторичной переработки в Псковской области. Видеозапись доступна по ссылке.