Почти 300 килограммов макулатуры собрали сотрудники правительства Псковской области
Почти 300 килограммов макулатуры собрали сотрудники правительства Псковской области в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вторсырьё в рамках акции сдавали в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и в пунктах приёма. Итоги акции станут известны после 15 ноября.
Точками приёма макулатуры в Псковской области стали региональный и муниципальные центры поддержки добровольчества. По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объёмам сданного бумажного сырья среди учреждений и в индивидуальном зачёте. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.
На данный момент согласно счётчику на официальном сайте акции всего по России собрано свыше 91 тысячи тонн вторсырья, в акции задействовано порядка 2,1 млн участников.
Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
В прошлом году в Псковской области участники акции собрали порядка 13,8 тонны макулатуры и передали её на переработку. В целом в России было собрано 63,3 тысячи тонн макулатуры.
Экологический проект организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Партнёры акции – «Российский экологический оператор» и «Движение первых».
Напомним, что ранее в медиацентре ПАИ прошёл круглый стол, посвящённый сбору макулатуры для вторичной переработки в Псковской области. Видеозапись доступна по ссылке.
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