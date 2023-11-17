Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Александра Роора

10:43, 17 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина Пскова, музыканта, руководителя детского духового оркестра «Геликон» Александра Роора, который скончался вчера, 16 ноября.

«Скорбим вместе с родными и близкими. Окажем всю необходимую помощь. Вечная память», – написал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Александр Роор награждён знаками Министерства культуры СССР и ВЦСПС. Дважды удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области «За заслуги в области музыкального искусства». Обладатель почётных званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Почётный гражданин города Пскова».

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