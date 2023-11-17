Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ольга Петрова – участникам форума «Мосты дружбы»: Вместе мы точно сможем больше

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова поприветствовала участников форума «Мосты дружбы» для молодёжи России и Белоруссии, который стартовал в Пскове сегодня, 17 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Ольга Петрова: Фото: ПАИ

«Неслучайно именно Псковский государственный университет становится организатором такого мероприятия и проводит все больше мероприятий, направленных на взаимное сотрудничество союзных государств», – отметила Ольга Петрова.

По её словам, каждый раз при встречах на подобных форумах их участники заряжаются теплом и энергией.

«Я уверена, что та история, которая связана с Псковской областью, вдохновит вас на большее, чтобы те разработки, которые вы создадите, стали основной для многих будущих проектов. Чем плотнее мы общаемся, тем больше мы находим общие пути развития, тем сильнее мы становимся. Вместе мы точно сможем больше. Никакие вызовы не помешают нам реализовать те возможности, которые у нас есть», – заключила заместитель министра.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артем Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ. 

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 ноября 2023

Попытка дать взятки псковским таможенникам обернулась для перегонщиков автомобилей уголовными делами
17 ноября 2023

Наталья Ильина поприветствовала участников форума «Мосты дружбы»
17 ноября 2023

Ольга Петрова – участникам форума «Мосты дружбы»: Вместе мы точно сможем больше
17 ноября 2023

Прощание с Александром Роором пройдет в ГКЦ Пскова в субботу
17 ноября 2023

До -8 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2023

О гормонах, щитовидке и ожирении поговорят на «Серебряном дожде»
17 ноября 2023

Два компьютерных класса оборудовали в ПсковГУ
17 ноября 2023

Зарплату выше средней по региону предлагает «Экопром» своим сотрудникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...