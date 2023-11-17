Ольга Петрова – участникам форума «Мосты дружбы»: Вместе мы точно сможем больше

12:57, 17 ноября 2023, ПАИ

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова поприветствовала участников форума «Мосты дружбы» для молодёжи России и Белоруссии, который стартовал в Пскове сегодня, 17 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Неслучайно именно Псковский государственный университет становится организатором такого мероприятия и проводит все больше мероприятий, направленных на взаимное сотрудничество союзных государств», – отметила Ольга Петрова.

По её словам, каждый раз при встречах на подобных форумах их участники заряжаются теплом и энергией.

«Я уверена, что та история, которая связана с Псковской областью, вдохновит вас на большее, чтобы те разработки, которые вы создадите, стали основной для многих будущих проектов. Чем плотнее мы общаемся, тем больше мы находим общие пути развития, тем сильнее мы становимся. Вместе мы точно сможем больше. Никакие вызовы не помешают нам реализовать те возможности, которые у нас есть», – заключила заместитель министра.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артем Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».