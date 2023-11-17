Наталья Ильина поприветствовала участников форума «Мосты дружбы»

13:17, 17 ноября 2023, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в приветственном слове участникам форума «Мосты дружбы», который стартовал сегодня, 17 ноября, в Пскове, выразила надежду на то, что ПсковГУ окажется результативной и эффективной площадкой для реализации студенческих проектов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня здесь находятся вузы, которые входят в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе». Тема нашего форума – это обсуждение и реализация молодёжной политики Союзного государства. Ещё в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поставили большие стратегические задачи перед вузовским сообществом Союзного государства», – отметила Наталья Ильина.

По словам руководителя университета, на площадке вуза в течение трёх дней будут обсуждаться вопросы о том, какие проекты должны быть созданы между двумя государствами. После этого пройдёт их защита перед экспертами.

«Надеюсь, что площадка ПсковГУ окажется результативной и эффективной, чтобы помочь реализоваться вам, уважаемые студенты», – заключила Наталья Ильина.

Кроме того, к присутствующим обратилась начальник Республиканского молодёжного центра Республиканского института высшей школы Юлия Зинкевич. «Молодёжь сегодня – современная, прогрессивная. Во время нелёгкой политической обстановки именно молодым принадлежит особая роль в развитии наших стран. Создание условий для образования – самая надёжная инвестиция в прогресс и самореализацию молодёжи», – сказала она.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артём Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодёжную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдёт в российско-белорусском зале ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от «Движения первых».