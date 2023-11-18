Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

19:30, 18 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в его Telegram-канале.

В новом видеообращении губернатор Псковской области поднял темы развития сельских территорий, внедрение дизайн-кода и закупку новогодних украшений для муниципалитетов.

В видеообращении глава региона отметил, что Псковской области выделено 1,5 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий. В этом году в госпрограмме участвуют пять проектов в Дедовичском, Дновском, Островском, Плюсском и Порховском районах. На их реализацию Минсельхоз России направил более 940 миллионов рублей и более 450 миллионов рублей направит в следующем году.

Михаил Ведерников также поднял тему привлечения кадров для села. И отметил победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села»: поздравил директора Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Фёдора Леонова и учителя русского языка Остенской средней школы Вячеслава Новикова с победой.

Ещё один важный элемент развития сельской территории – благоустройство, подчеркнул Михаил Ведерников. Повсеместное внедрение дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области завершится в этом году. Порядок с рекламой и вывесками должен быть не только в административном центре, но и во всех населённых пунктах, а также вдоль федеральных и региональных трасс. Десять муниципалитетов Псковской области полностью завершили эту работу. В числе отмеченных – Плюсский, Островский, Усвятский, Великолукский, Палкинский, Себежский районы, Красногородский, Пыталовский, Стругокрасненский, Невельский муниципальные округа. Они получат 500 тысяч рублей в виде грантов.

В части благоустройства важны и новогодние украшения, отметил глава региона. На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 миллиону рублей.

В завершение видео Михаил Ведерников рассказал про новые проекты Псковского музея-заповедника.