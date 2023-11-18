Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в его Telegram-канале. 

В новом видеообращении губернатор Псковской области поднял темы развития сельских территорий, внедрение дизайн-кода и закупку новогодних украшений для муниципалитетов.

В видеообращении глава региона отметил, что Псковской области выделено 1,5 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий. В этом году в госпрограмме участвуют пять проектов в Дедовичском, Дновском, Островском, Плюсском и Порховском районах. На их реализацию Минсельхоз России направил более 940 миллионов рублей и более 450 миллионов рублей направит в следующем году.

Михаил Ведерников также поднял тему привлечения кадров для села. И отметил победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села»: поздравил директора Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Фёдора Леонова и учителя русского языка Остенской средней школы Вячеслава Новикова с победой.

Ещё один важный элемент развития сельской территории – благоустройство, подчеркнул Михаил Ведерников. Повсеместное внедрение дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области завершится в этом году. Порядок с рекламой и вывесками должен быть не только в административном центре, но и во всех населённых пунктах, а также вдоль федеральных и региональных трасс.  Десять муниципалитетов Псковской области полностью завершили эту работу. В числе отмеченных – Плюсский, Островский, Усвятский, Великолукский, Палкинский, Себежский районы, Красногородский, Пыталовский, Стругокрасненский, Невельский муниципальные округа. Они получат 500 тысяч рублей в виде грантов

В части благоустройства важны и новогодние украшения, отметил глава региона. На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 миллиону рублей.

В завершение видео Михаил Ведерников рассказал про новые проекты Псковского музея-заповедника. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 ноября 2023

Соцпроекты общероссийского профсоюза образования обсудили в Пушкинских Горах
18 ноября 2023

Игорь Иванов: Соглашения профсоюзов заключены практически со всеми муниципалитетами
18 ноября 2023

Открытый диалог по проблемам Союзной интеграции прошёл в Пскове
18 ноября 2023

Корону от Мисс Вселенная получила юная участница конкурса красоты в Стругах Красных
18 ноября 2023

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
18 ноября 2023

На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 млн рублей 
18 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с победой на конкурсе «Лидеры села»
18 ноября 2023

В Пскове продолжается форум «Мосты дружбы»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...