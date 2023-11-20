Работы на Северном обходе вокруг Пскова будут идти круглый год – Станислав Стармолотов

11:35, 20 ноября 2023, ПАИ

Работы на Северном обходе вокруг Пскова будут идти круглый год, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, активные работы на объекте идут с конца лета. «Ведутся работы по устройству мостового сооружения, возводятся две береговые опоры, погружаются сваи, идёт выемка грунта, подрядчик приступил к работам по путепроводу на пересечении с автодорогой в районе Родины», – уточнил спикер.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идёт о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую.