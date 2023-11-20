Названы псковские дороги, ремонт которых продолжится в 2024 году

12:09, 20 ноября 2023, ПАИ

Дороги, ремонт которых продолжится в следующем году, назвал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Подводя предварительные итоги дорожной работы, он рассказал, что большая часть объектов уже сдана.

«21 законченный объект принят в эксплуатацию, на пяти объектах в настоящий момент идёт приёмка, пять оставшихся – это переходящие объекты, двухгодичные, строительство которых продолжится в следующем году. Это автомобильная дорога, которая связывает Печоры с Пыталово, Остров – Вышгородок, участок дороги Порхов – Успенье в Бежаницком районе. Также три моста принято, ещё два готовятся к вводу», – поделился Станислав Стармолотов.

На данный момент работы активно ведутся максимум на двух объектах, уточнил спикер.

«Под ключ асфальта уложено более 91 %. Что касается укладки верхнего слоя, то там приближаемся к 95 %», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтировали почти 170 километров дорог по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Безопасные качественные дороги».