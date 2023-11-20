Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов: Хороших людей больше, но они плохо организованы

16:16, 20 ноября 2023, ПАИ

В Пскове завершился российско-белорусский форум «Мосты дружбы», главной площадкой которого стал Псковский государственный университет. Зачем нужна молодежная общественная дипломатия? Возвращаются ли времена Кати Лучевой и Саманты Смит? Почему надо активизировать «мягкую силу»? Об этом после форума мы спросили у одного из его экспертов, заместителя руководителя Россотрудничества Дмитрия Поликанова.

- Дмитрий Валериевич, вы здесь, в Пскове, участвовали в российско-белорусском молодежном форуме «Мосты дружбы», выступали на нем как эксперт. Расскажите, как вам форум, его формат?

- Вы знаете, очень интересный форум, который объединяет молодежь из России и Белоруссии. И ребята в ходе этого форума не просто какие-то лекции слушают, с экспертами встречаются. Что для меня, например, очень важно, что они генерят вместе совместные проекты.

Плюс в рамках этого форума еще идет параллельный трек для чиновников, не для людей, которые занимаются политикой. Они обсуждают как раз различные перспективы в сфере молодежного сотрудничества и в сфере взаимодействия университетов и вообще учреждений образования.

- Вы частый гость ведущих российских вузов. Вы часто проводите различные мастер-классы, участвуете в мероприятиях. Что скажете про нашу молодежь? В чем ее движущая сила?

- Мне понравились ребята. Очень активны, много вопросов задавали. Видно, что им это реально интересно. Потому что сфера международного сотрудничества специфическая, далеко не все, так сказать, в нее рвутся. А здесь, видимо, потому что приграничный регион и изначально люди настроены на то, что надо взаимодействовать с соседями, очень высокий интерес к таким проектам.

Мы верим в то, что на уровне молодежи этот диалог может способствовать дальнейшему сближению наших стран. И что если это молодое поколение подхватит ту эстафету, которую мы передаем, то у России и Белоруссии есть хорошее совместное будущее.

- Что участники форума предлагали, какого рода проекты?

- Они идут от жизни. И это здорово, что это не проекты вроде «давайте проведем очередной круглый стол или очередной форум». А это проекты, которые позволяют видеть то, что сейчас в тренде. То есть это как раз дружба в действии. Это проекты, связанные с очень прикладными вещами: со спортом, например проведение совместных соревнований и формирование образовательных треков вокруг этих спортивных соревнований. Или развитие местного самоуправления внутри вузов. Очень хорошая штука, потому что студент с этим каждый день сталкивается. И если в Псковском госуниверситете, например, хорошая модель работает, то почему ее не описать? Добавить туда какие-то отлично работающие инструменты из белорусской модели и начать ее тиражировать.

Я пытался как раз в лекции сказать: ребята, очень важно, чтобы ваши проекты не были такими: знаете, мы посидели в башне из слоновой кости, пофилософствовали - и решили вас осчастливить. Нет, а чтобы вы пошли, наоборот, от запроса ваших сверстников, от того, что им интересно, и попробовали предложить какие-то такие вещи.

- Молодежная дипломатия - это хороший инструмент? Времена Саманты Смит и Кати Лучевой возвращаются? Или все-таки что-то новое сейчас происходит?

- Так получилось в моем совсем глубоком детстве, что мы были знакомы с мамой Саманты Смит. И так случилось, что в 13 лет, 1989 год, Советский Союз, я попал в Центр детской дипломатии имени Саманты Смит, который в Москве открылся. Вот поэтому в этом смысле я наследник этого дела, просто физически получается.

Мне кажется, сейчас это тоже такая важная штука - детская дипломатия, молодежная дипломатия. Мы все живем в каком-то информационном фоне, дети не исключение. Все, что пишут в соцсетях, на YouTube заливается, сразу попадает им в голову. И одно дело, когда они это там где-то посмотрели - и они в это искренне поверили. А другое дело, когда они приехали и своими глазами что-то увидели, с кем-то познакомились, начали доверять своим новым друзьям и узнали объективную информацию о той или иной стране. Поэтому у молодежного сотрудничества шикарная перспектива.

В этом мире очень важны настоящие, реальные вещи. И дети благодаря таким проектам, благодаря летним школам, лагерям, форумам получают возможность что-то поделать вместе. То есть дружба начинается не когда они сели и бла-бла что-то поговорили, а тогда, когда они начали что-то совместно делать, в том числе руками.

Почему там важна проектная сессия на форуме «Мосты дружбы»? Потому что если бы просто съехались, к ребятам приехали замечательные люди в галстуках, прочитали лекции - это мимо. Слушайте, им лекции читают в жизни и без нас тысяча людей. А когда они приехали, сели вместе работать над проектом, поругались при этом в пух и прах, но потом придумали совместную инициативу, вернулись домой - и в телеграм-чате продолжают друг с другом общаться, вместе этот проект делают - вот это круто. Это реально работающая общественная дипломатия, то, как это должно быть по-настоящему.

- Общественная дипломатия может улучшить отношения с другими странами? Я имею в виду Запад. Уровень дискуссии такой, что я не удивлен, что пранкеры Вован и Лексус только с ними и могут поговорить. Может ли общественная молодежная дипломатия повлиять на тех, кто принимает решения, изменить подходы?

- Я думаю, что обязательно. Как раз когда условным политикам сложно договориться, значит, нужно идти в то, в английском называется дипломатией второго трека. Это когда общественность, эксперты начинают друг с другом разговаривать. Почему мы такой акцент сейчас делаем, например, на поддержке российских социально ориентированных некоммерческих организаций? Потому что те, кто у нас в стране занимается экологией или поддержкой инвалидов, малоимущих и так далее, - у них есть очень крутые социальные наработки.

И когда они приходят на какую-то площадку в, например, европейской стране и начинают обсуждать свою проблематику со своими коллегами на своем профессиональном языке, то в них уже не бросишь камень и не скажешь, что «это всё российская пропаганда». Нет, они не российская пропаганда, они реально показывают, какие возможности есть у нас, какие крутые проекты умеют делать в России.

Это и есть демонстрация того, что Россия является страной возможностей. И поэтому совместно с Фондом Горчакова, Фондом президентских грантов, ассоциацией волонтерских центров запустили обучающий курс «НКО без границ». Чтобы как можно больше российских социально ориентированных НКО знали о том, какие возможности открываются, как правильно эти инструменты использовать в сфере международного сотрудничества.

Мы обязательно пробьемся. Здравый смысл все равно возобладает. Наш президент постоянно говорит о том, что у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные правительства этих стран. То есть мы с народами не враждуем. Народы всегда между собой договорятся. Если у них политики остолопы, которые не понимают, за чем будущее и куда движется мир, – ну, таких выбрали. Ну, не повезло, да?

В Прибалтийских странах все эти годы шел процесс отстаивания своей национальной идентичности. Но можно строить его в конструктивном ключе, говорить, что, слушайте, вот мы такие, нас вот это отличает и мы классные, делайте как мы. А можно строить в агрессивном ключе, из серии кругом враги, мы - эстонцы, латыши, литовцы - такие исключительные, будем отстраиваться от остальных. Вот они пошли по этому, второму пути. И когда они пошли по этому пути, они сейчас ломают, продолжают ломать очень много дров. Давайте всех, кто не граждане, вышлем из страны. Давайте русский язык вообще запретим! Просто бред!

Очень хочется верить, что когда связи между родственниками остаются, когда есть такие люди, как те, что выкупили в Эстонии медаль ветерана, вернули ее родственниками, те, которые сохраняют нашу совместную историю, то их всегда больше. Нормальных людей в мире всегда больше, хороших людей больше, но они плохо организованы.

И задача в том числе и форума «Мосты дружбы» и других мероприятий в сфере общественной дипломатии - помочь этим людям организоваться, организоваться в сообщество единомышленников, которые вместе могут делать добрые дела и таким образом налаживать связи между нашими государствами.

- Есть мнение, что Россия не слишком активно использует инструменты «мягкой силы».

- Начинает приходить понимание, что надо их использовать более активно. Любые войны, которые идут в современном мире, идут за умы, за то, какую информацию предоставляешь в голову человека, какое у него формируется впечатление о событиях, явлениях, людях и странах. Это и есть мягкая сила. Потому что можно одержать тысячу побед на поле боя, но если ты не поработал с головами людей, то, скорее всего, ты надолго этот результат не удержишь.

Например, почему так важно, что в новых регионах начались разные программы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации учителей местных? Потому что годами люди жили там условно в украинской педагогической системе. И, к сожалению, им какой только мусор в голову не вкладывали. И теперь наша задача - сделать так, чтобы те люди, которые вошли в лоно нашего государства, которые учат детей, чтобы они тоже узнали правду. И интегрировали те образовательные методики, которые у нас есть, в обучающий процесс.

Такого рода вещи они и показывают, что все-таки нельзя «мягкую силу» сбрасывать со счетов, но есть и такой соблазн. Для чего нам эта «мягкая сила»? Помните Александра III: у России два союзника - армия и флот? Но, однако, надо заниматься и убеждением людей: в мире будущего именно информационная, медийная сфера, ноосфера по Вернадскому, будет доминирующей.

Беседовал Никита Черкашин

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