Завершён проект декоративной подсветки церкви Михаила Архангела в Пскове
Завершён проект декоративной подсветки объекта культурного наследия ЮНЕСКО – церкви Михаила Архангела с колокольней в Пскове, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
На первой фотографии изображён предложенный вариант подсветки.
На второй фотографии – вариант светотехнического расчёта.
«Благодаря этой технической модели для выявления композиционной освещённости и светового потока приборов принято решение о добавлении акцентов на купола и кресты», – говорится в сообщении.
Автором проекта реставрации стал архитектор Михаил Фриновский.
Ранее сообщалось, что реставраторы закончили камеральную обработку результатов комплексных научных исследований церкви Михаила Архангела.
Напомним также, что в ходе дообследования памятника архитектуры были выявлены исторические ниши при входе в церковь, заложенные в разные периоды и неизвестные в наше время.
Церковь Михаила Архангела в Пскове основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите. Являлась административным центром Городецкого конца Пскова. В 1946–1948 годах была проведена реставрация церкви, во время которой частично удалили пристройки XIX века.
Памятник находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец псковской архитектурной школы.
Об истории деревни Выбуты расскажет преподаватель ПсковГУ в библиотеке имени Василёва
Опочецкая школа приняла участие в федеральном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023»