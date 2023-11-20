Завершён проект декоративной подсветки церкви Михаила Архангела в Пскове

20:19, 20 ноября 2023, ПАИ

Завершён проект декоративной подсветки объекта культурного наследия ЮНЕСКО – церкви Михаила Архангела с колокольней в Пскове, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На первой фотографии изображён предложенный вариант подсветки.

На второй фотографии – вариант светотехнического расчёта.

«Благодаря этой технической модели для выявления композиционной освещённости и светового потока приборов принято решение о добавлении акцентов на купола и кресты», – говорится в сообщении.

Автором проекта реставрации стал архитектор Михаил Фриновский.

Ранее сообщалось, что реставраторы закончили камеральную обработку результатов комплексных научных исследований церкви Михаила Архангела.

Напомним также, что в ходе дообследования памятника архитектуры были выявлены исторические ниши при входе в церковь, заложенные в разные периоды и неизвестные в наше время.

Церковь Михаила Архангела в Пскове основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите. Являлась административным центром Городецкого конца Пскова. В 1946–1948 годах была проведена реставрация церкви, во время которой частично удалили пристройки XIX века.

Памятник находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец псковской архитектурной школы.