Благодаря диспансеризации у 36-летней женщины предотвратили инфаркт

18:27, 21 ноября 2023, ПАИ

Благодаря диспансеризации у женщины предотвратили инфаркт, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Каждый год 36-летняя женщина проходила обследование. Наследственных заболеваний и причин для беспокойства у неё не было.

Когда она проходила диспансеризацию в очередной раз, врачи выявили изменение на ЭКГ. Пациентку направили к кардиологу и дневной стационар, дали ей рекомендации по образу жизни и лечению. Если бы она не прошла диспансеризацию и не начала своевременное лечение, то через пару недель у неё произошёл бы инфаркт, несмотря на молодой возраст. Если раньше ишемическая болезнь сердца (ИБС) была болезнью пожилых, то сейчас инфаркт у мужчин может случиться с 21 года, у женщин – в 35-40 лет

«Очередная история служит напоминанием о том, что забота о своём здоровье – это неотъемлемая часть нашей жизни. Регулярная диспансеризация может помочь выявить проблемы на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Это шанс на восстановление и продолжение полноценной жизни», – подчеркнули в поликлинике.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Кроме того, жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».