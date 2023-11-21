Завершается отделка фасадов Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря

19:06, 21 ноября 2023, ПАИ

Отделка фасадов Надвратного корпуса завершается на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»















Внутри здания в ходе реставрационных работ закончен монтаж окон, устроены бетонные полы, выполнена разводка для электросетей, смонтирован тепловой узел, подведено центральное отопление, установлены батареи.

Помещения отделаны в соответствии с современными стандартами, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Надвратном корпусе завершили отделочные работы.

Кроме того, реставраторы восстановили сквозной проезд времён строительства здания – 1906 года.

Напомним, что Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера Владимира Назимова в 1906 году. Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.