Завершается отделка фасадов Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря
Отделка фасадов Надвратного корпуса завершается на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Внутри здания в ходе реставрационных работ закончен монтаж окон, устроены бетонные полы, выполнена разводка для электросетей, смонтирован тепловой узел, подведено центральное отопление, установлены батареи.
Помещения отделаны в соответствии с современными стандартами, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Надвратном корпусе завершили отделочные работы.
Кроме того, реставраторы восстановили сквозной проезд времён строительства здания – 1906 года.
Напомним, что Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера Владимира Назимова в 1906 году. Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.
Завершается отделка фасадов Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря
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