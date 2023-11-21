Названы продукты, которые увеличивают продолжительность жизни
Орехи и цельнозерновые продукты способствуют долгой жизни и хорошему самочувствию, выяснили учёные из Университета Бергена. Результаты исследования опубликованы в PubMed National Library of Medicine, данные которого приводит «Газета.Ru».
Учёные выяснили, что люди, которые едят много обработанного мяса (колбаса, сосиски) и мучного, а также часто пьют сладкие газированные напитки, живут меньше тех, кто придерживается более здорового рациона. Кроме того, с большей продолжительностью жизни связано употребление орехов, цельных злаков, фруктов и бобовых.
Исследователи утверждают, что даже незначительное изменение пищевых привычек в лучшую сторону (например, сокращение сахара) может увеличить продолжительность жизни на год.
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