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Общество

Названы продукты, которые увеличивают продолжительность жизни

Орехи и цельнозерновые продукты способствуют долгой жизни и хорошему самочувствию, выяснили учёные из Университета Бергена. Результаты исследования опубликованы в PubMed National Library of Medicine, данные которого приводит «Газета.Ru».

Учёные выяснили, что люди, которые едят много обработанного мяса (колбаса, сосиски) и мучного, а также часто пьют сладкие газированные напитки, живут меньше тех, кто придерживается более здорового рациона. Кроме того, с большей продолжительностью жизни связано употребление орехов, цельных злаков, фруктов и бобовых.

Исследователи утверждают, что даже незначительное изменение пищевых привычек в лучшую сторону (например, сокращение сахара) может увеличить продолжительность жизни на год.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала самый полезный овощ.

Кроме того, врач перечислила продукты, которые ухудшают слух.

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