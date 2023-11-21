Выход на лёд запретили в Великих Луках

22:58, 21 ноября 2023, ПАИ

Запрет на переправу и хождение пешеходов по льду водоёмов ввели в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

«Установлен запрет на переправу и хождение пешеходов по льду реки Ловати и других водоёмов в черте города, а также проезд всех видов транспорта на всех водоёмах города на весь период ледостава», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на реке Великой в Пскове появился первый лёд. Псковичей также предупредили об опасном периоде ледостава, когда водоёмы замерзают неравномерно.

Напомним также, что выход на лёд запретили в Бежаницком районе.