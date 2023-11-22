Порывистый ветер накроет Псковскую область

18:03, 22 ноября 2023, ПАИ

Неблагоприятное погодное явление ожидается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«В период 3:00–6:00 23 ноября ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра, порывы 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах – до 21 метра в секунду», – отметили в управлении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, что метель и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 23 ноября.

Ранее о погоде в предстоящие будни рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.