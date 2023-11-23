Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудили с председателем регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой и бизнес-тренером, председателем регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ириной Владимировой на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Главное со слов экспертов:
- фиксируется исторически низкий уровень безработицы;
- при этом в службе занятости имеется более десяти тысяч вакансий;
- на одного соискателя приходится десять вакансий – это говорит о дисбалансе рынка труда;
- работодатели заинтересованы в выходе на рынок труда молодых специалистов, но никто не отменяет требования по квалификации, знаниям и умениям. Просто так, для галочки, никого не берут;
- сложнее всего найти сотрудника по квалифицированным инженерным специальностям, также в сфере медицины и образования;
- много вакансий для неквалифицированных работников;
- сейчас берутся во внимание надпрофессиональные навыки, мало просто освоить специальность, нужно смотреть шире, развиваться в разных направлениях;
- 14 декабря с 9:30 до 18:00 в Пскове в «Точке кипения» пройдёт форум «Найди себя в Псковской области»;
- в рамках него стартует работа молодёжного кадрового центра на базе службы занятости;
- откроет форум практический тренинг по коммуникации, также пройдут панельные сессии, тренинги и мастер-классы;
- чтобы быть всегда востребованным на рынке труда, надо уметь выстраивать отношения, быть гибким, стремящимся к развитию, открытым, иметь лидерские качества, нести ответственность за свои решения и слова, уметь организовывать себя, своё внимание и пространство. Также важна обучаемость. А цифровое пространство даёт огромные возможности для развития личности.
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