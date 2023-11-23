Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

11:57, 23 ноября 2023, ПАИ

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудили с председателем регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой и бизнес-тренером, председателем регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ириной Владимировой на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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