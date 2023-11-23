Масштабные проекты региона презентовали псковичи на премии Russian Event Awards

21:06, 23 ноября 2023, ПАИ

Масштабные проекты Псковской области презентовала Театрально-концертная дирекция региона на XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Нижнем Новгороде сегодня, в день защиты презентаций проектов финалистов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» представили Дни пушкинской поэзии и русской культуры и фестиваль «Наше море».

Дни Псковской области в Витебске поборются за главный приз в номинации «Международное деловое событие».

«Наши проекты вызвали большой интерес не только у членов экспертного совета, но и у участников международной премии, которые уже высказали предложение масштабировать наши проекты и провести некоторые из них в других городах», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста» основателя Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадия Шаталова.