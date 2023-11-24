Иллюминацией оснастят новые ярмарочные домики на улице Пушкина в Пскове

23:45, 23 ноября 2023, ПАИ

Активные работы по обновлению ярмарочного пространства проходят на пешеходной улице Пушкина в Пскове при поддержке федерального центра. Качество работ проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Борисом Елкиным, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Борис Елкин отметил, что на новых ярмарочных домиках на улице Пушкина появятся украшения – иллюминация. Причём установят их не специально к Новому году – существовать они будут на постоянной основе.

Глава города также подчеркнул, что в каждый дом подводится по три-четыре киловатта. Внутри помещения оборудуют обогреватели и – по необходимости – холодильники.

Напомним, что всего на улице Пушкина установлено 15 ярмарочных домиков.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звёздное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.