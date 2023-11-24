Вредная медведица-сладкоежка и спящие сурки: как псковский «Зооград» переживает снегопад

14:31, 24 ноября 2023, ПАИ

Как животные в «Зоограде» в Пушкиногорском районе Псковской области переживают снегопад, рассказал директор организации Андрей Голощапов корреспонденту ПАИ.

«Мы чистим снег, трясём сетки. Единственная проблема — это капроновые сетки. Для того чтобы их не прорвало, нужно их вовремя трясти. А животных, которых нужно было убрать, мы уже убрали. Есть и те, кто переживает эти морозы на улице. А есть те, кто уже давно впал в спячку, например сурки – мы ещё с августа наблюдаем, как они спят», – отметил Андрей Голощапов.

По его словам, небольшую минусовую температуру хорошо переживают и выдры. «Выдры у нас купаются не то чтобы в снегу, а в воде – они проламывают лёд и плавают без проблем, при этом не ощущая никакого дискомфорта», – подчеркнул директор «Зоограда».

А скрыты от морозов в специальных домиках, например, кенгуру, добавил он. «Там у нас стоит печечка, мы её топим, и кенгуру чувствуют себя комфортно. Мы вообще не допускаем такого, чтобы кто-то замерз», – обратил внимание Андрей Голощапов.

Немного повозиться с условиями проживания накануне морозов пришлось для черных лебедят, которые родились буквально в сентябре, рассказал директор. «Они по своей природе австралийские, поэтому для них мы в теплице сделали небольшой водоём и меняли там воду. Но так как они повзрослели, сейчас они уже в теплом доме», – отметил он.

Страусы же, по его словам, в такую погоду могут даже купаться в снегу. «Пока в этом году мы такого не видели, но обычно они [страусы. – ПАИ] делают так: ложатся в снег и начинают махать крыльями, как будто они в воде. У них сейчас есть специальный дом, мы его даже не закрывали, так как они оттуда спокойно выходят», – поделился Андрей Голощапов.

Отвечая на вопрос о том, как себя сейчас чувствует медведица, директор «Зоограда» обратил внимание на то, что она не впадает в спячку. «Она сколько лет у нас живёт – никогда не спит. Она в это время становится вредной, медлительной и полусонной. Она прям капризная – то она не ест, это не ест», – рассказал директор «Зоограда» и добавил, что медведица любит кушать курицу, яблоки и яйца.

«Для того чтобы её вывести и закрыть в маленьком отсеке, чтобы почистить место, где она живёт, нам приходится выманивать её яйцами. Только тогда она соглашается идти и спокойно сидит, пока мы уберёмся. Ещё она кушает белый хлеб с повидлом или творогом – такое она очень любит», – заключил собеседник ПАИ.

Ранее сообщалось, что в «Зоограде» родился кенгурёнок.

Добавим, что в Псковской области в ночь с 23 по 24 ноября выпало более 10 миллиметров снега.