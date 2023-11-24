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Происшествия

Наталия Соколова взяла на контроль вопрос жизнеустройства двух детей из семьи, в которой произошло убийство

Чудовищное убийство трёх детей в Псковской области прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталия Соколова взяла на контроль вопрос жизнеустройства двух детей из семьи, в которой произошло убийство. Фото: ПАИ

«В Псковской области произошло страшное событие! Мы потеряли трёх малолетних детей: 8-летнюю девочку и мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В их гибели подозревается родная мать, 34-летняя жительница Великих Лук. Следственные органы ведут проверку всех фактов, изучают места обнаружения тел, возбуждены уголовные дела. Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи», – сообщила Наталия Соколова.

23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы. Подробности по ссылке

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