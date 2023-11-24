Более 80 псковских экскурсоводов прошли обязательную аттестацию

14:22, 24 ноября 2023, ПАИ

84 псковских экскурсовода прошли обязательную аттестацию, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в пятницу, 24 ноября.

Аттестация экскурсоводов началась в Псковской области в январе 2023 года. «На сегодняшний день в реестре Министерства экономического развития после аттестации зарегистрировано 84 региональных экскурсовода. Они доказали своё соответствие этому высокому званию и оказывают услуги уже при наличии аттестации», – отметила она.

Срок аттестации экскурсоводов продлён до 1 июля 2024 года, напомнила Марина Егорова, но призвала не ждать наступления этой даты, а пройти аттестацию. «В этом году последняя аттестация будет 30 ноября. Ещё есть время, чтобы подать документы и прийти на экзамен», – добавила гостья медиацентра.

Ранее сообщалось, что почти полмиллиона туристов посетили Псковскую область с января по октябрь 2023 года. По прогнозу комитета по туризму, в зимний сезон регион посетит ещё 90 тысяч туристов.