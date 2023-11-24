Специалисты «Псковавтодора» устраняют последствия снегопада

17:21, 24 ноября 2023, ПАИ

Специалисты «Псковавтодора» устраняют последствия ночного снегопада в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На центральных улицах города сейчас ведется активная расчистка от снега дорог, тротуаров, остановочных площадок и заездных карманов. Параллельно дорожное покрытие дорог и мостов обрабатывается противогололедными материалами.

В уборке задействовано пять дорожных бригад общей численностью 15 человек, а также десять единиц техники Псковского филиала: четыре комбинированных дорожных машины, три бобкэта, два трактора МТЗ и экскаватор для погрузки противогололедных материалов.

«Работа ведется в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов. И продолжится до полного устранения последствий снегопада», – отметили в комитете.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила, что за ночь в Псковской области выпало 12 мм снега. Кроме того, предстоящей ночью в Пскове ожидается температура до -10 градусов.