Михаил Ведерников в преддверии праздника поздравил псковских мам с выпиской из роддома

09:22, 25 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня матери поздравил женщин с выпиской из Псковского перинатального центра домой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона поздравил трех мам с рождением дочерей и вручил женщинам памятные медали «Рожденный на земле Псковской», сертификат «Подарок новорожденному» на 5 тысяч рублей и мягкую игрушку.

У Елены Нечаевой родился шестой ребенок в семье – дочь Артемия. У двух других женщин в семье первенцы – у Вероники Назаровой – дочь Майя, у Ангелины Ивановой – София.

«Пусть девочки растут здоровыми и счастливыми. Дети – самое главное счастье», – пожелал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что перечень мер соцподдержки для псковских семей постоянно расширяется. В этом году при рождении первенца псковички в возрасте до 25 лет могут получить единовременную выплату 100 тысяч рублей, ежемесячную компенсационную выплату в размере 1,5 тысячи рублей до достижения ребенком возраста полутора лет, а также будут освобождены от транспортного налога в первые три года после рождения.

Кроме того, Михаил Ведерников добавил, что молодые матери могут получить выплату до 300 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов. Эти же средства можно внести в качестве первого взноса для получения ипотеки.

«Очень приятно, что у нас есть такие меры поддержки для первородящих мамочек. Для многих семей это действительно значимая и важная помощь», – отметила Вероника Назарова.

Напомним, летом этого года по поручению президента РФ в Псковской области была разработана и утверждена региональная программа по повышению рождаемости. Она включает в себя уже существующие меры поддержки семей с детьми и новые, рассчитанные для молодых семей, в которых первый ребенок родился после 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что главным врачом Псковского перинатального центра назначена Мария Грищук. О планах работы перинатального центра она рассказала на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.