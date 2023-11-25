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Общество

Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»

Экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и ЖКХ «Строим будущее» заработали 25 ноября, в павильоне № 15 на ВДНХ в Москве на международной выставке-форуме «Россия». Об этом пишут «Известия».

Фото: Алексей Никольский. Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

В открытии приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, а также главы обоих ведомств Виталий Савельев и Ирек Файзуллин.

Часть экспозиции Минстроя посвящена восстановлению новых регионов России. Для детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие и глава ведомства. Он рассказал, что у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям — речь идёт о формировании комфортной городской среды и многом другом.

«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть чем гордиться. Возведено 850 миллионов квадратов жилья на территории наших регионов. Большое количество проектов реализовано по программе «Формирование комфортной городской среды». Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», – сказал Файзуллин.

Напомним, стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» посетило более 160 тысяч гостей.
 

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