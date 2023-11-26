Псковский филиал центра «Воин» выпустил первый поток курсантов

11:53, 26 ноября 2023, ПАИ

Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» выпустил первый поток курсантов. Торжественная церемония прошла в Доме офицеров сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Курсанты успешно освоили подготовку, которую смогут применить как в мирной жизни, так и при исполнении конституционного долга.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение, в котором поздравил курсантов с окончанием курса подготовки «Воин».

«Каждый из вас проявил упорство, характер и волю. Доказал, что желает и может учиться новому, что по-настоящему любит свою Родину и достоин её великой славы. Теперь все вы часть нашей большой региональной команды, которая всегда готова защищать нашу историю, культуру и традиции. Можете по праву гордиться тем, что вы первопроходцы, это особая честь и особая ответственность. На вас будут равняться все остальные, вас будут ставить в пример. Именно вы основоположники традиций и духа, которые всегда будут царить в воине», – сказал Михаил Ведерников.

Он выразил уверенность в том, что многие, кто прошел курс, вступят в региональную «Дружину». Сейчас разрабатывают её кодекс, свод принципов, ценностей и правил, отметил Михаил Ведерников и предложил курсантам принять участие в его разработке.

«Уверен, в процессе обучения у вас появлялись мысли и идеи, которыми вы хотели бы поделиться со своими единомышленниками. Присылайте их через своих инструкторов. Мы все внимательно рассмотрим, а лучшие предложения включим в кодекс. Ещё раз поздравляю вас и желаю новых успехов, в них я не сомневаюсь», – заключил Михаил Ведерников.

Также с успешным окончанием курса ребят поздравил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

«Это волнующий момент для всей Псковской области. Когда год назад по предложению федерального центра и по решению губернатора Псковской области регион вошел в чисто десяти пилотных регионов по созданию филиала, было достаточно волнительно, было много сомнений. С нуля создавалось уникальное учебное заведение, которому не было и нет, наверное, аналогов в современной Российской истории. Сегодня, глядя в зал, я могу с гордостью и уверенностью констатировать, что у нас все получилось», – отметил он.

Андрей Вьюнов твердо уверен, что среди курсантов нет случайных людей и все они настоящие осознанные патриоты своего Отечества.

«Люди, которые знают историю своей страны, гордятся ею. Люди, которые гордятся её настоящим. Люди, которые верят в её будущее и сделаю все для того, чтобы будущее нашей страны было действительно великим. Дорогие ребята, вам сказочно повезло учиться у настоящих профессионалов своего дела и что ещё более важно – настоящих энтузиастов своего дела, которые были готовы работать сутки на пролет, не взирая на рабочее время и усталость», – заметил врио руководителя аппарата правительства Псковской области.

Курсанты приняли присягу центра «Воин». Каждый из них получил сертификат о прохождении курсов.

Напомним, Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Региональный филиал АНО «Центр «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. В основе идеологии — воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки.