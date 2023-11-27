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Великолучанка рассказала о своём проекте на подкасте у актёра Станислава Ярушина

В гостях у проекта «Что мы наделали», ведущим которого является актёр Станислав Ярушин, побывала социальный предприниматель из Великих Лук, победительница девятого потока бизнес-акселератора Lady007 Анастасия Князькова. Об этом пишет Luki-News.

Проект «Что мы наделали». Фото здесь и далее: Скриншот подкаста со Станиславом Ярушиным

Великолучанка рассказала Станиславу Ярушину, что открытие гостевого дома было её давней мечтой. И ей это удалось: 6 мая прошлого года состоялось официальное открытие гостевого дома «Ласточкин сад» с доступной средой для маломобильных людей. Изначально предпринимательница хотела реализовать проект в Изборске, так как он является одним из основных центров притяжения туристов. Однако идею в первоначальном виде выполнить не удалось.

«Я пошла в банк, и там мне сказали, что я не могу рассчитывать на кредит. Потом я поняла, что из окна моего дома виднеется домик небольшой, который продаётся, и я купила его», – рассказала великолучанка.

Далее была победа в бизнес-акселераторе Lady007: проект Анастасии Князьковой стал лучшим.

Бизнесвумен также поделилась с ведущим историей возникновения названия её проекта.

«У нас в городе есть тренер Светлана Романова, она занимается с детьми лёгкой атлетикой, она как раз была тренером моего сына. Я узнала, что Светлана Николаевна пишет стихи, какие-то заметки, и обратилась к ней. Как-то так у нас возникло слово «ласточка», а потом и «Ласточкин сад». Так оно и закрепилось. Я его полюбила», – рассказала предпринимательница.

Домик не предназначен для размещения большого количества гостей, однако он пользуется большим спросом. В основном это семьи с детьми, путешественники и гости с животными, уточнила Анастасия Князькова.

Помимо проекта «Ласточкин сад», Анастасия Князькова и Станислав Ярушин обсудили деятельность великолучанки как посла гостеприимства Псковской области, её семью, мечты и планы на будущее.

Напомним, что в начале октября в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007. Всего в проекте было задействовано 215 участниц, 13 наставников и 13 кураторов, 20 спикеров. Больше новостей о мероприятии можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

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