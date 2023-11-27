С докладом о новых открытиях в псковской иконописи выступил академик РАХ из Петербурга

13:35, 27 ноября 2023, ПАИ

Доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, проректор по научной работе Санкт-Петербургской академии художеств Юрий Бобров выступил с докладом на межрегиональной научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная», которая проходит в Псковском музее-заповеднике сегодня, 27 ноября.

Доклад учёного посвящён новым открытиям псковской иконописи последних лет, сообщили ПАИ организаторы.

«Псковский музей обладает уникальным собранием – одним из самых больших, а псковских икон, естественно, – самым большим. И в то время они находились в очень плачевном состоянии. За период больше 30 лет практически весь фонд иконописи был приведён в приличное состояние», – отметил эксперт.

Отметим, что межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» посвящена 550-летию Псково-Печерского монастыря, 700-летию первого упоминания Гдова и 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи. Планируется, что на конференции выступит 42 докладчика.