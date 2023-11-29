Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несмотря на выпавший снег, вывоз ТКО в Псковской области осуществляется в штатном режиме

Выпавший снег создаёт дополнительные трудности коммунальным службам. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Выпавший в Псковской области снег затрудняет вывоз ТКО. Фото: ПАИ

Снега в регионе выпало много, и не все дороги пока расчищены полностью, в связи с этим затрудняется доступ спецтранспорта ООО «Экопром» для вывоза отходов. С нерасчищенными дорогами водители филиала компании сталкивались в нескольких районах Псковской области.

В «Экопроме» подчеркнули, что подъезды к местам сбора ТКО и контейнерные площадки нужно своевременно очищать от снега, чтобы избежать коллапсов.

Напомним, что мороз и метель прогнозировали метеорологи 28 ноября в Псковской области. Во всех муниципалитетах региона коммунальные службы продолжают убирать дороги от снега.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове
29 ноября 2023

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания»
29 ноября 2023

Почти 60 млн рублей получит Псковская область на поддержку медработников на селе
29 ноября 2023

Два случая заражения гриппом выявили в Псковской области
29 ноября 2023

Короля и королеву юнармейского бала выберут в Великих Луках
29 ноября 2023

Михаил Ведерников: Неуважительное отношение к участникам СВО будет жестко пресекаться
29 ноября 2023

Открылся сбор заявок от экспертов для участия в конференции «Изборск и его округа»
29 ноября 2023

За сутки псковичи забронировали 559 мест на «Мо Янь фест»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...