Несмотря на выпавший снег, вывоз ТКО в Псковской области осуществляется в штатном режиме

11:32, 29 ноября 2023, ПАИ

Выпавший снег создаёт дополнительные трудности коммунальным службам. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Снега в регионе выпало много, и не все дороги пока расчищены полностью, в связи с этим затрудняется доступ спецтранспорта ООО «Экопром» для вывоза отходов. С нерасчищенными дорогами водители филиала компании сталкивались в нескольких районах Псковской области.

В «Экопроме» подчеркнули, что подъезды к местам сбора ТКО и контейнерные площадки нужно своевременно очищать от снега, чтобы избежать коллапсов.

Напомним, что мороз и метель прогнозировали метеорологи 28 ноября в Псковской области. Во всех муниципалитетах региона коммунальные службы продолжают убирать дороги от снега.