Утренний самолёт Москва – Псков вылетел из Внуково

18:30, 28 ноября 2023, ПАИ

Утренний самолёт по рейсу Москва – Псков вылетел из Внуково в 18:11 по московскому времени.

Борт должен был вылететь из Москвы в 8:00. Вылет переносился несколько раз: сначала с 8:00 на 9:00, затем – с 9:00 на 10:00.

В результате самолёт вылетел только в 18:11. Задержка вылета составила более 10 часов. Ожидаемое время прибытия – 19:19 по московскому времени.

Отметим, что за последние несколько лет рейс Москва – Псков – Москва переносился несколько раз, причиной становились погодные условия.

Напомним, 27 ноября самолёт вылетел из Москвы также с задержкой.