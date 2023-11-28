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Общество

Утренний самолёт Москва – Псков вылетел из Внуково

Утренний самолёт по рейсу Москва – Псков вылетел из Внуково в 18:11 по московскому времени.

Данные онлайн-табло аэропорта Внуково

Борт должен был вылететь из Москвы в 8:00. Вылет переносился несколько раз: сначала с 8:00 на 9:00, затем – с 9:00 на 10:00.

В результате самолёт вылетел только в 18:11. Задержка вылета составила более 10 часов. Ожидаемое время прибытия – 19:19 по московскому времени.

Отметим, что за последние несколько лет рейс Москва – Псков – Москва переносился несколько раз, причиной становились погодные условия.

Напомним, 27 ноября самолёт вылетел из Москвы также с задержкой.

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