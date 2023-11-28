Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга вчера, 27 ноября, пишет газета «Известия».
О госпитализации сообщил сын артиста Сергей Боярский.
«Да, это так. Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», – рассказал он.
По информации Telegram-канала «112», состояние музыканта стабилизировалось, но нарушения ритма сердца остаются. Сейчас Михаил Боярский находится под наблюдением врачей.
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