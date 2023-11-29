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Завершён проект реставрации семиярусного иконостаса Троицкого собора в Пскове

Проект реставрации семиярусного иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове завершён, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Завершён проект реставрации семиярусного иконостаса Троицкого собора в Пскове. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Проект также включает ремонт предалтарного пространства на уровне третьего яруса иконостаса.

Сейчас документы проходят процедуры согласований. После получения разрешения на реализацию проекта будет выбрана подрядная организация для выполнения работ. Специалисты будут работать с конструкцией иконостаса, резьбой, живописью и позолотой XVII–XIX веков как в мастерских, так и в самом соборе.

Рассматривается вариант одновременных работ по реставрации Троицкого собора и иконостаса.

Отмечается, что самые большие повреждения за несколько столетий существования иконостаса были нанесены во время Великой Отечественной войны в 1944 году, когда при отступлении фашисты заминировали собор. От взрыва пострадал верхний ярус иконостаса, но сам Троицкий собор был спасён от разрушения сапёрами советской армии.

Ранее сообщалось, что проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

Напомним также, что митрополит Псковский и Порховский Арсений дал благословление на начало реставрации Троицкого собора.

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