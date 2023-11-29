Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

22:54, 28 ноября 2023, ПАИ

Младенческая смертность в России сократилась на 7 % по сравнению с предыдущим годом и достигла исторического минимума, приводит РИА Новости слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Министр также подчеркнул, что в стране на 4 % снизилась и смертность детей до 18 лет, добавив, что это планомерный успех.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит 73,4 года. По словам министра, важной задачей к 2030 году является увеличение продолжительность жизни по стране до 78 лет.

Напомним также, что в Псковской области расходы на здравоохранение благодаря нацпроекту выросли в 1,3 раза.