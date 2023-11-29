Почти 2500 кубометров снега вывезли из Пскова

10:29, 29 ноября 2023, ПАИ

Почти 2 500 кубометров снега вывезли дорожные службы в Пскове после начала снегопада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

С Завеличья и Запсковья вывезли более 1 600 кубометров снега, а из центра города – порядка 800 кубометров снега.

Всего на улицах города каждый день трудится около 45 рабочих и 40 единиц техники.

Отметим, что сегодня в Псковской области прогнозируется небольшой снег, днём местами умеренный, по юго-востоку региона сильный.