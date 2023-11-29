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Общество

В Псковской области проводится проверка по факту нарушения прав инвалида

Проверка по факту нарушения прав инвалида проводится в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация о том, что инвалид первой группы, проживающий в Псковском районе Псковской области, лишён возможности парковать свой автомобиль в специально отведённом месте на стоянке у дома, которое регулярно занимают другие автовладельцы. Из-за этого у него возникают конфликты с соседями.

В рамках проверки исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Псковской области, полковник юстиции Дмитрий Егоров лично принял заявителя. Заявитель рассказал, что его соседи регулярно занимают парковочные места для инвалидов, на которые он сам, являясь инвалидом первой группы, имеет право. Также он отметил, что из-за данной ситуации некоторые жильцы дома стали высказывать в его адрес оскорбления.

По данному факту в Псковском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Псковской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой опрошен сам заявитель, установлены лица, допустившие оскорбления в адрес мужчины, а также назначена судебная лингвистическая экспертиза. Ход и результаты проверки поставлены на контроль исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления.

По поручению председателя СК России ему представлен доклад по ситуации.

Ранее сообщалось, что по этому инциденту высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.

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