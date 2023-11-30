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Общество

Родители вышедших на лёд в Пскове школьников будут оштрафованы – МЧС

Трое 15-летних школьников в Пскове вышли на тонкий лёд и проверяли его на прочность. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 ноября.

На фото: Юрий Покатов. Фото: ПАИ

Несмотря на опасность, жители Псковской области продолжают выходить на неокрепший лёд. «Мы надеемся, что в этом году гибели у нас не будет. Напомню: первый лёд очень опасен, поэтому на него нельзя выходить», – предупредил Юрий Покатов.

«В МЧС сформированы дежурные группы, которые отслеживают выход людей на лёд, особенно детей. Статистика печальная: в этом году погибло четыре ребёнка в открытой воде без льда», – сказал Юрий Покатов. Также он подчеркнул, что основная причина гибели несовершеннолетних – это недосмотр родителей.

Чтобы избежать новых трагедий, сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. Они организовывают викторины, а также беседы о мерах безопасности на льду и водоёмах. МЧС тесно сотрудничает с комитетом по образованию Псковской области. «Работа ведётся не только с несовершеннолетними, но и с их родителями, потому что увеличилась детская смертность на водных объектах. Родители должны знать, где находятся их дети, и не позволять им выходить на неокрепший лёд. Активная работа с общественностью ведётся и посредством СМИ», – сказал эксперт.

Отметим, что в Псковской области состоялось заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором были приняты меры и решения, направленные на обеспечение техники безопасности людей на водных объектах. Муниципальные образования в том числе провели такие заседания. Порядка 20 районов Псковской области уже приняли запреты о выходе людей на лёд. Со временем все районы должны принять запрет о выходе и выезде на лёд.

Инспектора МЧС информируют население о запрете выезда на лёд, доводят данные о ледовой обстановке, раздают памятки, помогающие человеку разобраться в алгоритме поведения в случае несчастного случая – провала под лёд.

Время безопасного нахождения человека в холодной воде – около десяти минут, дальше возникает риск гибели от переохлаждения. Безопасная толщина льда для одного человека – 10–12 см, для группы людей – 15–20 см. Ледовая обстановка по области разная. Даже на поверхности одного водоёма процесс льдообразования неравномерный, где-то он толще, где-то – тоньше, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность при выходе на лёд, резюмировал эксперт.

Добавим, в 2023 году в Псковской области утонули 14 человек, 21 – в предыдущем.

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