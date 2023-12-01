Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Пскове

18:36, 01 декабря 2023, ПАИ

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Пскове 11 декабря. Об этом ПАИ сообщил председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он откроется 11 декабря на базе проектного офиса «Команда 2018». В открытии примет участие заместитель генерального директора фонда Евгений Мурахвери. Планируется двухдневная программа: открытие, а также форум в спортивно-развлекательном парке «Простория», который состоится 12 декабря.

«У нас будет прямой доступ ко всем экспертам фонда Президентских культурных инициатив. Мы будем наши культурные учреждения, молодёжь и тех, кто связан с креативными индустриями и творчеством, выводить на более качественный уровень с точки зрения проектной деятельности», – отметил Михаил Васильев.

Основная компетенция данной работы – это проектное мышление и умение реализовывать свою идею. Проектный офис также будет работать с местными командами при подготовке документов для грантовых конкурсов, подчеркнул Михаил Васильев.

Ранее генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь», а также встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.