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Руководители Банка России посетили Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник посетила начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова вместе с управляющим отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергеем Ивановым, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Руководители Банка России посетили Псковский музей-заповедник. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Делегация посетила выставку художественного оружия из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали». «Боевое, охотничье и парадное оружие, снаряжение XVIII – начала XX века стран Западной Европы, изделия лучших русских мастеров поразили гостей своей историей, красотой и утончённостью», – отметили в пресс-службе.

Затем гости посетили древлехранилище со старинными псковскими рукописями XIV–XVI веков, среди которых было и Евангелие 1694 года.

Делегации также показали редкие западноевропейские издания: греческую рукопись X века, немецкие книги XVI века с необычными переплётами из свиной кожи и знаменитые коллекционные атласы Яна Блау 1662 года на латинском языке.

«Я далеко не первый раз в музее. Я знаю, что ваш музей уникален, и все мы, псковичи, можем только гордиться всеми экспонатами, которые здесь представлены. То, что мы увидели сейчас в древлехранилище, просто поразительно и привело меня в восхищение. Но самое главное – это люди, которые сохраняют и изучают эти исторически уникальные и значимые предметы. Поэтому я ухожу сегодня из музея под сильным положительным впечатлением и желаю нашему партнёру, Псковскому музею, только успехов, процветания, всего самого хорошего и доброго, а мы всегда рядом и будем наши связи только укреплять», – сказал в конце встречи Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что в декабре Псковский музей дважды проведёт день открытых дверей.

Кроме того, в музее-заповеднике откроется выставка «До Нового года не трогать!», которая познакомит гостей с советскими ёлочными украшениями. 

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