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Общество

Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

Двухмиллионного посетителя зарегистрировали на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, сообщили ПАИ в АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Паре вручили сертификат на Саяно-Шушенскую ГЭС – самую мощную электростанцию России, а также подарили билеты и трёхдневное проживание в местной гостинице.

Отмечается, что такой подарок для семьи из Казани стал символичным, поскольку Марат работает в энергетической сфере.

«Энергетика играет огромное значение для развития нашей страны. Но для большинства людей её роль остаётся незаметной до тех пор, пока в домах тепло и светло. Я рад, что мы можем приоткрыть завесу тайны и показать такой поистине уникальный и масштабный объект – Саяно-Шушенскую ГЭС. На экскурсии будет возможность не только ознакомиться с её работой, увидеть, как рождается электричество, но и насладиться красотами нашей страны», – отметил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В АНО напомнили, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на выставку вместе с мужем. Семье подарили поездку в Москву и билеты на балет «Щелкунчик».

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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