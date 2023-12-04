Гаджеты на уроках могут запретить школьникам уже с января
Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024 года, пишут «Известия».
В первом чтении законопроект был поддержан 16 ноября. В изначальной версии документа прописывалось, что устройства связи дети смогут использовать в экстренных случаях, а также в образовательных целях. Поправки ко второму чтению профильный думский комитет по просвещению рассмотрит сегодня, 4 декабря.
Авторами поправок ко второму чтению законопроекта стали депутаты Госдумы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций, сообщают «Известия».
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