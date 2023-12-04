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Общество

В Пскове соседи извинились перед участником СВО с инвалидностью

Свои извинения участнику СВО из Псковской области Андрею Ползохновскому принесли почти все те, кто позволил себе в его адрес бестактные комментарии. Кроме того, улажены проблемы с парковкой, подтвердил мужчина в интервью ГТРК «Псков».

Установлены дополнительные знаки парковки, помимо разметки, а также прояснилась ситуация с парковочным местом. 

Следственный комитет и МВД пока занимаются розыском только одного хулигана.

Напомним, молодой пскович, вернувшийся из зоны СВО, столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий. Непонимание возникло из-за парковки автомобилей около дома в его жилищном квартале, где ему положено парковочное место для инвалида.

Ранее власть и общественники выразили мнение, что подобное отношение к участнику специальной военной операции недопустимо. Кроме того, стало известно, что Андрей Ползохновский пройдёт обучение как эксперт по доступной среде.

Отметим, что после лингвистических экспертиз и сбора всех данных каждый из оскорблявших может быть привлечён к административной ответственности.

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