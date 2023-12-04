Почти 600 кубов снега вывезли с улиц Великих Лук
Почти 600 кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за сегодняшний день, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МП «Спецавтохозяйство».
Активная уборка снега с дорог, а также во дворах продолжается.
Дорожники уже приступили к расширению проезжей части после расчистки снежных валов. Сотрудники МП «Зеленхоз» уделили внимание детским и многофункциональным площадкам и продолжили очистку лестничных сходов, добавили в пресс-службе.
Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметров снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.
Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.
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