Почти 600 кубов снега вывезли с улиц Великих Лук

19:56, 04 декабря 2023, ПАИ

Почти 600 кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за сегодняшний день, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МП «Спецавтохозяйство».

Активная уборка снега с дорог, а также во дворах продолжается.

Дорожники уже приступили к расширению проезжей части после расчистки снежных валов. Сотрудники МП «Зеленхоз» уделили внимание детским и многофункциональным площадкам и продолжили очистку лестничных сходов, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметров снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.