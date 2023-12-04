Писатель Мо Янь выступит в онлайн-формате на фестивале в Пскове

20:55, 04 декабря 2023, ПАИ

Писатель Мо Янь выступит в онлайн-формате на фестивале китайской культуры «Мо Янь фест», который состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина с 6 по 11 декабря. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя по фестивально-гастрольной деятельности Псковского театра Мария Кузьмина в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

По её словам, Мо Янь не сможет присутствовать на фестивале лично, но он обещал подключиться онлайн. Писатель обратится к зрителям с приветственным словом, а также поучаствует в трёхстороннем телемосте 11 декабря, прямая трансляция которого будет доступна в интернете.

Мария Кузьмина добавила, что фестиваль вызвал у псковичей большой интерес. В первый день после анонса афиши мероприятия было забронировано более 500 билетов. Билеты на фестиваль ещё можно купить в кассах театра или в интернете, однако их осталось немного, подчеркнула заместитель художественного руководителя.

Напомним, фестиваль «Мо Янь фест» посвящён творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.