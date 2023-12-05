Пункт вакцинации в псковском торговом центре временно закроют

17:39, 05 декабря 2023, ПАИ

Пункт ﻿вакцинации ﻿в ﻿торговом центре ﻿«Империал» в Пскове, где проводится вакцинация против гриппа и первый этап диспансеризации, временно закрывается по техническим причинам с 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Пройти ﻿вакцинацию и диспансеризацию теперь можно в подразделениях ﻿Псковской городской поликлиники:

поликлиника №1 (улица Кузнецкая, 19) 66-53-54 – регистратура;

поликлиника №2 (улица Коммунальная, 23) 56-78-15 – регистратура;

поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8) 53-33-88 – регистратура.

Также пройти диспансеризацию, где нет пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ, можно в отделении профилактики в корпусе «Б» на улице Кузбасской Дивизии, 22.

Информация ﻿о ﻿возобновлении работы медицинского пункта в ﻿«Империале» будет опубликована позже, отметили в пресс-службе. По всем вопросам можно обращаться в социальные сети поликлиники или в кол-центр по номеру 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье. Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Кроме того, жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр. Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.